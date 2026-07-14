Tadej Pogacar ha vinto la decima tappa del Tour de France 2026, partendo in salita e mantenendo un ritmo elevato fino al traguardo di Le Lioran. Jonas Vingegaard ha dichiarato di aver sentito di poter crollare durante la tappa, ma ha comunque considerato che la situazione poteva essere peggiore. Pogacar ha continuato a spingere, mantenendo il suo vantaggio in questa fase della corsa.

Tadej Pogacar non si ferma e poco fa ha conquistato la decima tappa del Tour de France 2026, scattando nuovamente in salita e tenendo il ritmo alto fino al traguardo di Le Lioran. Nessuno è riuscito a seguire lo sloveno che ha gestito nel tratto pianeggiante per poi riaccelerare sulla breve ascesa finale, firmando il terzo successo in questa Grande Boucle. Il Campione del Mondo in carica aumenta ancora il suo vantaggio nella generale nei confronti di Jonas Vingegaard; adesso è 3’36” il ritardo del danese, che anche oggi è apparso in difficoltà. Il corridore del Team Visma Lease a Bike è restato con il gruppetto inseguitore dopo lo scatto dello sloveno, perdendo contatto nel finale, a testimonianza di una condizione non perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Sentivo che sarei crollato: poteva andare peggio. Quando Pogacar è partito…”

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Jonas Vingegaard può tornare a vincere il Tour | Preview Tour de France 2026 PARTE 1

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