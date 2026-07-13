Durante il giorno di riposo del Tour de France, un’intervista a Jonas Vingegaard ha rivelato che ha comunicato alla squadra di voler abbandonare la carriera e il team. Ha spiegato di aver espresso questa intenzione perché si sentiva stanco di seguire diete rigide e ha indicato la necessità di trovare una soluzione. Vingegaard corre con la squadra Visma Lease a Bike.

Nel giorno di riposo del Tour de France l’emittente televisiva danese Tv2 manda in onda un’interessante intervista al ciclista del Paese nordico Jonas Vingegaard, alfiere della Visma Lease a Bike, nella quale rivela di aver pensato di lasciare la sua squadra ed anche la carriera agonistica. L’importanza del dialogo con la squadra: “ L’anno scorso ho detto alla squadra che se le cose fossero continuate così, non avrei più potuto continuare a farne parte. Ed è anche per questo che in squadra abbiamo cambiato alcune cose. Il team si è reso conto che non ero contento l’anno scorso: hanno accettato l’idea che dovevamo cambiare qualcosa e così abbiamo fatto”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jonas Vingegaard si racconta: “Dissi alla squadra che così non sarei andato avanti. Siamo sempre a dieta, serve una soluzione”

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