Jonas Vingegaard ha conquistato la sua prima Tripla Corona, diventando il settimo ciclista nella storia a raggiungere questo traguardo. La vittoria è arrivata prima di Tadej Pogacar e include il successo in tre grandi competizioni in un anno. La conquista è avvenuta durante il Giro d’Italia 2026, dove il ciclista ha dominato le tappe decisive, portando a termine la sua impresa.

Jonas Vingegaard si era presentato con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026 e non ha deluso le aspettative degli appassionati, dominando la Corsa Rosa in lungo in maniera perentoria: il fuoriclasse danese non ha dovuto strafare e probabilmente non si è espresso al massimo delle due potenzialità, ma tanto è bastato per dettare legge sulle strade del Bel Paese e imporsi con oltre cinque minuti di vantaggio nei confronti del secondo classifica (l’austriaco Felix Gall). Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d’Italia 2026 facendo la differenza in salita e imponendosi in ben cinque delle sei frazioni che si sono concluse in quota: sul Blockhaus, su Corno le Scale, a Pila, a Carì e a Piancavallo è stata sufficiente una progressione agevole per tramortire l’intera concorrenza e alzare le braccia al cielo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard realizza la Tripla Corona prima di Pogacar: che cos’è e i 7 che ci erano riusciti

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