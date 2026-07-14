Johnny Marr | tour italiano
Johnny Marr annuncia un tour in Italia. Il chitarrista, noto per aver scritto brani fondamentali della musica alternativa con i The Smiths, si esibirà in diverse città italiane. La tournée è prevista nei prossimi mesi e comprende più date. Marr ha una carriera lunga e influente, caratterizzata da collaborazioni con vari artisti e progetti musicali. Le date e i luoghi degli spettacoli saranno comunicati prossimamente.
Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Dagli esordi con The Smiths — che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione — il suo percorso creativo lo ha visto al centro di progetti fondamentali come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar. Il ritorno live arriva in un momento particolarmente fertile della sua carriera. 🔗 Leggi su Funweek.it
Johnny Marr Inspired My Guitar Photography | Lost in Music Ep 9
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