Il chitarrista e songwriter noto per il suo ruolo nella band degli Smiths si esibirà a Verona giovedì 16 luglio 2026. La performance si terrà al Teatro Romano, inserita nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese organizzata da una società di eventi locale. L’appuntamento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo i brani più celebri dell’artista. La data è stata annunciata ufficialmente e fa parte di un tour che coprirà diverse città italiane.

? Cosa sapere Johnny Marr suonerà al Teatro Romano di Verona giovedì 16 luglio 2026.. L'evento rientra nel palinsesto dell'Estate Teatrale Veronese organizzato da Eventi Verona Srl.. Il giovedì 16 luglio 2026 il Teatro Romano di Verona ospiterà Johnny Marr, storico chitarrista e co-fondatore dei The Smiths, per una serata che promette di segnare l’Estate Teatrale Veronese con le note della scena alternativa internazionale. Mentre ci godiamo questo clima primaverile, tra un caffè in piazza e una chiacchiera sul lungadige, la notizia che sta facendo parlare i musicisti del posto e gli appassionati di musica vera è proprio questa. Il musicista britannico, che ha costruito una carriera leggendaria fin dagli anni ’80, torna in Italia dopo aver concluso un tour autunnale che ha riscosso un successo notevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Johnny Marr conquista Verona: la leggenda degli Smiths sotto le stelle

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