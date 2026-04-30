Marr il nuovo presidente è Scordamaglia

Marr ha annunciato la nomina del nuovo presidente, che prende il posto del precedente alla guida dell’azienda. Nel 2025, i ricavi consolidati hanno raggiunto i 2,127 miliardi di euro, superando i 2,098 miliardi registrati nel 2024. La società ha comunicato i dati finanziari relativi all’ultimo esercizio, evidenziando un aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente.

Marr ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati per 2,127 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 2,098 miliardi dell’anno precedente. Il margine operativo lordo, fa sapere l’azienda riminese del gruppo Cremonini attiva nella distribuzione alimentare al foodservice e quotata a Piazza Affari, si è attestato a quota 108,8 milioni dai 120,2 del 2024. La redditività operativa dell’esercizio "risente – l’istantanea della Marr – anche degli interventi per il ridisegno operativo-logistico attuati nel corso 2025 e finalizzati a conseguire, superate le fasi inziali di start-up, un recupero di efficienza ed incremento del livello di servizio al cliente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marr, il nuovo presidente è Scordamaglia Notizie correlate I dipendenti della logistica Marr scioperano per il nuovo contratto: scontri con la poliziaMarzano (Pavia), 17 febbraio 2026 – Ci sono stati momenti di tensione oggi a Marzano durante lo sciopero dei dipendenti della Marr Scapa, un'azienda... JOHNNY MARR il 20 luglio in concerto a UdineJohnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Marr, il nuovo presidente è Scordamaglia; Marr: Luigi Scordamaglia nuovo presidente - EFA News; Marr, nel 2025 ricavi consolidati a 2,12 miliardi di euro. Scordamaglia nuovo presidente; MARR: ricavi 2025 a 2,13 miliardi (+1,4%), utile a 31 milioni e dividendo di 0,47 euro. Marr, approvato il bilancio d’esercizio 2025: dividendo lordo di 0,47 euro per azioneEconomia: Luigi Pio Scordamaglia presidente del Consiglio di amministrazione e Francesco Ospitali Amministratore delegato ... lapressa.it Locus festival 2026 (), Tenuta Bocca di Lupo 18 luglio – Johnny Marr () 24 luglio – John Legend - facebook.com facebook