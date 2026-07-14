La creator americana racconta la curiosa tradizione nata dopo l’intervento di mastoplastica del 2021. Un intervento di chirurgia estetica si è trasformato in una tradizione che, anno dopo anno, continua a richiamare l’attenzione dei suoi follower. Jasmine Teaa, modella e creator di contenuti per adulti di 29 anni, celebra ogni anno quello che definisce il “compleanno del seno”, una ricorrenza nata dopo l’operazione di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta nel 2021. L’idea, nata inizialmente come un gioco con la sua community online, è diventata ormai un appuntamento fisso. Ogni anniversario viene festeggiato con una torta, messaggi dedicati e persino regali inviati dai fan, che seguono la giovane sui social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Jasmine Teaa festeggia ogni anno il “compleanno” del seno ‘rifatto’: «I fan mi mandano anche i regali»

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Kind Girl Saves An Old Lady,Never Expect She's CEO's lost Mom&Help Her Marry Him!

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