Jasmine Teaa festeggia ogni anno il compleanno del seno ‘rifatto’ | I fan mi mandano anche i regali
Una creator americana celebra ogni anno il “compleanno” del suo seno rifatto, iniziando una tradizione dopo un intervento di mastoplastica nel 2021. Da allora, riceve regali dai follower in occasione di questa ricorrenza. La pratica è diventata un appuntamento fisso, attirando l’attenzione sui social media. La celebrazione rappresenta un modo per mantenere vivo l’interesse intorno alla sua esperienza di chirurgia estetica.
La creator americana racconta la curiosa tradizione nata dopo l’intervento di mastoplastica del 2021. Un intervento di chirurgia estetica si è trasformato in una tradizione che, anno dopo anno, continua a richiamare l’attenzione dei suoi follower. Jasmine Teaa, modella e creator di contenuti per adulti di 29 anni, celebra ogni anno quello che definisce il “compleanno del seno”, una ricorrenza nata dopo l’operazione di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta nel 2021. L’idea, nata inizialmente come un gioco con la sua community online, è diventata ormai un appuntamento fisso. Ogni anniversario viene festeggiato con una torta, messaggi dedicati e persino regali inviati dai fan, che seguono la giovane sui social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Kind Girl Saves An Old Lady,Never Expect She's CEO's lost Mom&Help Her Marry Him!
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