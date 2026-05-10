Tumore al seno in Trentino oltre 600 nuovi casi ogni anno | la diagnosi precoce cambia il futuro

In Trentino si registrano oltre 600 nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno, confermando la sua posizione come il tumore più comune tra le donne della provincia. Questi dati mostrano come la malattia continui a essere una presenza significativa sul territorio, anche se le diagnosi precoci stanno modificando le prospettive di trattamento e di sopravvivenza. La prevenzione e la diagnosi tempestiva sono diventate strumenti fondamentali nella lotta contro questa patologia.

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