Tumore al seno in Trentino oltre 600 nuovi casi ogni anno | la diagnosi precoce cambia il futuro
In Trentino si registrano oltre 600 nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno, confermando la sua posizione come il tumore più comune tra le donne della provincia. Questi dati mostrano come la malattia continui a essere una presenza significativa sul territorio, anche se le diagnosi precoci stanno modificando le prospettive di trattamento e di sopravvivenza. La prevenzione e la diagnosi tempestiva sono diventate strumenti fondamentali nella lotta contro questa patologia.
Sono oltre 600 ogni anno le nuove diagnosi di tumore al seno nella Provincia Autonoma di Trento. Numeri che confermano come la neoplasia mammaria resti la più diffusa tra le donne anche sul territorio trentino, ma che raccontano allo stesso tempo una realtà diversa rispetto al passato: oggi la.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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