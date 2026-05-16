Emis Killa a Milano | Fan***o alle leggi italiane che se mi entra un ladro in casa e gli spacco la testa sono pure io il criminale Fan***o anche a me e a chi mi sopporta

Durante un evento a Milano, un rapper ha pronunciato frasi molto dure nei confronti delle leggi italiane e del sistema di assistenza. Ha detto che, se un ladro entra in casa sua, potrebbe essere considerato il criminale anche se reagisce, e ha espresso frustrazione verso lo Stato, accusandolo di non offrire aiuti o tutele adeguate ma di continuare a ricevere fondi. Le sue parole hanno attirato attenzione per il tono diretto e le opinioni espresse in pubblico.

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