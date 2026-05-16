Emis Killa a Milano | Fan***o alle leggi italiane che se mi entra un ladro in casa e gli spacco la testa sono pure io il criminale Fan***o anche a me e a chi mi sopporta
Durante un evento a Milano, un rapper ha pronunciato frasi molto dure nei confronti delle leggi italiane e del sistema di assistenza. Ha detto che, se un ladro entra in casa sua, potrebbe essere considerato il criminale anche se reagisce, e ha espresso frustrazione verso lo Stato, accusandolo di non offrire aiuti o tutele adeguate ma di continuare a ricevere fondi. Le sue parole hanno attirato attenzione per il tono diretto e le opinioni espresse in pubblico.
“Fan***o a ‘sto Paese, che non fa un ca**o per me ma riceve. Che mi chiede pure il sangue, non dà né aiuti né tutele, però i soldi se li prende uguali alla fine del mese”. È iniziato con una lunga intro il concerto di Emis Killa di ieri, venerdì 15 maggio, al Fabrique di Milano. Dopo aver invitato “il pubblico in sala ad alzare il dito medio, bene in alto, dalla prima all’ultima fila, per apprezzare al meglio quanto segue”, una voce preregistrata del rapper di Vimercate, sulle note del “ Notturno in Do minore, No.21” di Chopin (in stile Lazza con “Ouver2re”), ha mandato “a quel paese” tante questioni che non gli vanno a genio. “Fan***o a me, fan***o a te, già, fan***o a tutti voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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