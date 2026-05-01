Jannik Sinner ha raggiunto la finale al torneo di Madrid, dopo aver sconfitto il francese Arthur Fils con un punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa. La sua vittoria lo ha portato a un passo dal conquistare il titolo e ha influito sulla classifica del prize money, con possibilità di migliorare la sua posizione in caso di vittoria finale. La partita si è svolta nella capitale spagnola, attirando l’attenzione sul circuito ATP.

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato con assoluta disinvoltura un rivale in ottima forma e in evidente ascesa, offrendo una prestazione di notevole caratura tecnica, in linea con quella elargita due giorni fa contro lo spagnolo Rafael Jodar. Il numero 1 del mondo si è così garantito il diritto di tornare in campo domenica 3 maggio per disputare l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx (da una parte il numero 3 del ranking ATP, dall’altra un nuovo nome emergente).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking. E se vinxe

Notizie correlate

Sinner insegue Alcaraz nel Prize Money Ranking: quanti soldi guadagnano e la classifica dei premiCarlos Alcaraz svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro basata esclusivamente sugli assegni staccati dagli...

Jannik Sinner avvicina Alcaraz nel Prize Money Ranking: la classifica dei premi, soldi guadagnati e differenzeJannik Sinner si trova al secondo posto nel Prize Money Ranking 2026, la classifica dei premi in denaro che prende in considerazione tutti i guadagni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Quanti soldi ha già guadagnato Sinner a Madrid: gli assegni ancora in palio; Sinner, quanti soldi guadagna (in campo) al giorno: ma il suo impero è oltre la rete, tutti gli incassi di Jannik; ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con Sinner; Quante posizioni guadagna Andrea Guerrieri nel ranking ATP? Il gran balzo dopo la vittoria al Challenger di Roma.

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Montecarlo? Superato Alcaraz in testa alla classifica dei Premi!Jannik Sinner sta vivendo uno stato di forma semplicemente spettacolare e nelle ultime cinque settimane ha vinto i tre tornei a cui ha preso parte, ... oasport.it

Quanti soldi ha già guadagnato Sinner a Madrid: gli assegni ancora in palioJannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver superato il temuto ostacolo generazionale Rafael ... oasport.it

Un record dopo l’altro per Sinner Jannik è il primo giocatore nato negli anni 2000 a conquistare 350 vittorie nel circuito - facebook.com facebook

ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Madrid, Jannik #Sinner è in finale Battuto Arthur #Fils in due set (6-2, 6-4) #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com