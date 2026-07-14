Jannik Sinner ha perso la patente per la quarta volta. Non è stato specificato il motivo della sospensione, né le tempistiche o eventuali sanzioni. Il tennista, noto per le sue capacità sportive, ha avuto problemi con la patente in passato. Non ci sono notizie di altre conseguenze legali o di ulteriori infrazioni recenti.

Dategli una racchetta e Jannik Sinner conquisterà prima Wimbledon e poi il mondo. Ma non chiedetegli di ballare né di salire in moto, perché finirà in disastro. L'altoatesino, numero 1 del ranking Atp e fresco di bis sull'erba di Londra, ha festeggiato l'impresa subito dopo la finale vinta contro Zverev come da tradizione con il gran galà dell' All England Club, organizzato al coreografico, prestigioso Raffles London. Clima di festa, euforia, bollicine che scorrono a fiumi. Tanto che Jannik, quando il presentatore della serata ha provato a "intervistarlo", ha risposto con la poca lucidità che gli rimaneva: "Non farmi domande difficili, sono brillo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il disastro: "Patente, bocciato per la 4° volta"

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