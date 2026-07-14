Jacques conquista il JustMe Milano con il debutto del singolo Ballo

Il nuovo singolo di Jacques, intitolato “Ballo”, è stato presentato davanti a un pubblico numeroso in una location suggestiva del JustMe Milano. L’evento ha visto la partecipazione di artisti, musicisti e imprenditori, che hanno assistito alla performance in un’atmosfera vivace. La serata ha confermato l’interesse e l’attenzione verso il progetto musicale di Jacques, già apprezzato fin dal suo debutto.

. Il nuovo progetto musicale di Jacques è stato presentato davanti a un pubblico numeroso nella suggestiva location del JustMe Milano, durante una serata che ha riunito protagonisti dello spettacolo, della musica e dell’imprenditoria, confermando l’ottima accoglienza riservata al brano fin dal suo esordio.. Il JustMe Milano ha ospitato la serata di presentazione di “Ballo”, il nuovo singolo di Jacques, registrando una significativa partecipazione di pubblico e la presenza di numerosi rappresentanti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’imprenditoria. L’appuntamento ha rappresentato un momento importante per l’artista, che ha scelto una delle location più prestigiose della città per svelare il suo nuovo lavoro discografico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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