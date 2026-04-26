Fenomeno Michael | il Re del Pop conquista il Box Office mondiale con un debutto da 217 milioni

Il film dedicato al celebre artista ha raccolto 217 milioni di dollari nel suo primo fine settimana di programmazione a livello globale, dominando le classifiche di vendita. Il debutto ha coinvolto numerose sale in tutto il mondo, attirando un vasto pubblico e registrando risultati record in diversi paesi. La pellicola ripercorre la carriera e la vita del cantante, attirando fan di tutte le età.

Il Re del Pop ha compiuto il suo ultimo, incredibile “moonwalk” direttamente in cima alle classifiche mondiali. Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, il biopic Michael diretto da Antoine Fuqua ha polverizzato ogni record immaginabile, incassando ben 217,4 milioni di dollari a livello globale nel suo weekend di apertura. Di questi, 97 milioni provengono dal solo mercato nordamericano, segnando il miglior debutto di sempre per un biopic nel Box Office USA e superando di quasi 30 milioni le previsioni più ottimistiche della vigilia. Il film prodotto da Lionsgate e Graham King ha ufficialmente scalzato colossi come Straight Outta Compton (60.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Fenomeno Michael: il Re del Pop conquista il Box Office mondiale con un debutto da 217 milioni Notizie correlate Record mondiale per ‘Michael’: 39,5 milioni di dollari al box officeMichael ha detto al resto del botteghino nazionale di “batterlo”, visto che il film biografico della Lionsgate sul Re del Pop si è facilmente... "Cime tempestose" conquista il box office di San Valentino: 82 milioni globaliIl film con Margot Robbie e Jacob Elordi debutta in vetta al botteghino americano con 40 milioni, Crime 101 conquista la critica, ma si ferma a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: Miglior biopic di sempre, noioso e monotono; Michael Jackson al cinema: il mito torna sullo schermo; Michael – Un biopic celebrativo che danza sul cuore degli spettatori; Michael Jackson il re del pop interpretato dal nipote Jaafar, mamma Vicky Krieps, la marcia horror di Stephen King e altri 7 film al cinema o in digitale. 'Michael', esce il primo trailer del biopic sul 're del pop'È uscito il primo trailer di 'Michael', il biopic che racconta come è nato il fenomeno Michael Jackson. La sequenza di immagini di poco più di un minuto si apre con l'iconica star in uno studio di ... ansa.it OGGI Fino a Martedì 28 Aprile Scopri la carriera di un artista leggendario. #Michael - Biopic su #MichaelJackson ( Interpretato dal nipote #jafarjackson ) Spettacoli ore 19:00 e ore 21:30 Vivi il fenomeno, la musica, l'uomo, la leggenda...il RE del - facebook.com facebook Michael, Super Mario Galaxy e La mummia continuano a occupare i primi tre posti del box office italiano, con - rispettivamente - 1,9 milioni di euro, 221mila euro e 148mila euro di incasso. I dati sono aggiornati a ieri (fonte: Cinetel). Al quarto posto del box offic x.com