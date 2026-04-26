Fenomeno Michael | il Re del Pop conquista il Box Office mondiale con un debutto da 217 milioni

Da universalmovies.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film dedicato al celebre artista ha raccolto 217 milioni di dollari nel suo primo fine settimana di programmazione a livello globale, dominando le classifiche di vendita. Il debutto ha coinvolto numerose sale in tutto il mondo, attirando un vasto pubblico e registrando risultati record in diversi paesi. La pellicola ripercorre la carriera e la vita del cantante, attirando fan di tutte le età.

Il Re del Pop ha compiuto il suo ultimo, incredibile “moonwalk” direttamente in cima alle classifiche mondiali. Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, il biopic Michael diretto da Antoine Fuqua ha polverizzato ogni record immaginabile, incassando ben 217,4 milioni di dollari a livello globale nel suo weekend di apertura. Di questi, 97 milioni provengono dal solo mercato nordamericano, segnando il miglior debutto di sempre per un biopic nel Box Office USA e superando di quasi 30 milioni le previsioni più ottimistiche della vigilia. Il film prodotto da Lionsgate e Graham King ha ufficialmente scalzato colossi come Straight Outta Compton (60.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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