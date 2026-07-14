itinerario nei musei nazionali viaggio speciale nella cultura

Domani i Musei Nazionali di Siena resteranno aperti oltre l’orario normale, offrendo l’opportunità di visitare diverse collezioni e mostre temporanee. La giornata prevede aperture straordinarie e ingressi gratuiti in alcuni spazi, con orari prolungati fino alla sera. Le visite saranno guidate e ci saranno anche attività per famiglie e bambini, tutte accessibili senza prenotazione.

Domani i Musei Nazionali di Siena invitano cittadini e visitatori a una giornata speciale. Grazie a una serie di aperture straordinarie, sarà possibile seguire un affascinante itinerario culturale che collegherà tre tappe imperdibili della città: la Chiesa del Santuccio, il Museo della Società di Esecutori di Pie Disposizioni e la Chiesa di San Raimondo al Refugio. Il cuore di questo percorso sarà la Chiesa del Santuccio che, nell’ambito delle sue aperture estive in programma ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle 19.00, offre in questo periodo un’occasione davvero eccezionale. Al suo interno è infatti temporaneamente accolto il celebre gruppo scultoreo policromo dell’Annunciazione di Jacopo della Quercia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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