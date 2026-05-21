Notte dei Musei | visite guidate concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del Vomero

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio i Musei nazionali del Vomero resteranno aperti fino a tarda sera per la Notte Europea dei Musei. Durante l’evento, ci saranno visite guidate, concerti e laboratori organizzati in tutti e tre i siti museali della zona. L’apertura straordinaria avrà inizio alle ore 19 e proseguirà fino a sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le esposizioni e partecipare alle attività previste per la serata. L’iniziativa coinvolge diverse realtà culturali della zona, offrendo un programma vario e articolato.

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In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro.Questo rappresenta il primo appuntamento in cui i tre siti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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