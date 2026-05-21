Notte dei Musei | visite guidate concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del Vomero

Sabato 23 maggio i Musei nazionali del Vomero resteranno aperti fino a tarda sera per la Notte Europea dei Musei. Durante l’evento, ci saranno visite guidate, concerti e laboratori organizzati in tutti e tre i siti museali della zona. L’apertura straordinaria avrà inizio alle ore 19 e proseguirà fino a sera, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le esposizioni e partecipare alle attività previste per la serata. L’iniziativa coinvolge diverse realtà culturali della zona, offrendo un programma vario e articolato.

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In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro.Questo rappresenta il primo appuntamento in cui i tre siti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONCERTI, MOSTRE, VISITE GUIDATE, SABATO SI CELEBRA LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI | 20/05/2026 Sullo stesso argomento Musei Nazionali del Vomero: sabato concerti, visite e laboratori Sabato 23 maggio: musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino In occasione della Notte Europea dei... Alla Galleria Alberoni la seconda Notte dei Musei tra arte, concerti e visite guidateDopo il successo della prima notte tenutasi lo scorso 16 maggio, con oltre 400 persone coinvolte nei vari appuntamenti proposti, sabato prossimo 23... #23maggio apertura straordinaria per la Notte dei Musei. Vi aspettiamo al @Museo_Eboli h.18.30/22 (ultimo ingresso h.21.30) con Stasera che ManES, visite guidate a cura del personale del Museo. Ingresso a 1 euro! Non è richiesta la prenotazione. @ x.com Notte dei Musei: visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del VomeroIn occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, ... napolitoday.it A NAPOLI - Notte dei Musei, sabato 23 maggio visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei Nazionali del VomeroIn occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.3 ... napolimagazine.com