Notte Europea dei Musei | visite guidate concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del Vomero

Durante la Notte Europea dei Musei, tre siti dei Musei nazionali del Vomero hanno aperto le loro porte con visite guidate, concerti e laboratori. A Castel Sant’Elmo si sono tenuti spettacoli musicali con Marco Zurzolo, mentre alla Certosa di San Martino si sono svolti eventi con Raffaello Converso. L’iniziativa ha coinvolto i visitatori tra attività culturali e momenti musicali, tutti svolti nelle ore serali, offrendo un’opportunità di scoperta e intrattenimento nei musei della zona.

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Per la Notte Europea dei Musei musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino. Laboratori di ceramica al museo Duca di Martina in Villa Floridiana. In occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, promossa dal Ministero della Cultura, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle ore 22.30, al costo simbolico di 1 euro. CASTEL SANT’ELMO – visita guidata (ore 20:30) e concerto Marco Zurzolo (21:30). Una visita guidata alle ore 20:30 per un massimo di 15 partecipanti sarà dedicata alla scoperta e all’approfondimento del patrimonio del Museo Novecento a Napoli, nella Piazza d’Armi del Castel Sant’Elmo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Notte Europea dei Musei: visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del Vomero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notte Europea dei Musei, il Museo dei Relitti Greci di Gela apre le porte con visite guidate e lettu Sullo stesso argomento Notte dei Musei: visite guidate, concerti e laboratori nei tre siti dei Musei nazionali del VomeroIn occasione della Notte Europea dei Musei in programma sabato 23 maggio, i Musei nazionali del Vomero saranno aperti straordinariamente dalle ore 19. Musei Nazionali del Vomero: sabato concerti, visite e laboratori Sabato 23 maggio: musica con Marco Zurzolo a Castel Sant’Elmo e Raffaello Converso alla Certosa di San Martino In occasione della Notte Europea dei... Sabato 23 maggio è la #NotteEuropeadeiMusei, apertura straordinaria serale di Palazzo Reale e Villa Pignatelli, con biglietto simbolico di 1 euro! Info: palazzorealedinapoli.org/evento/notte-e… #palazzorealenapoli #villapignatelli #unanottealmuseo # x.com Notte Europea dei Musei 2026: aperture straordinarie ed eventi musicaliTorna l'iniziativa della Notte dei Musei che coinvolge luoghi culturali italiani ed europei, che saranno aperti fino alle 2 di notte. it.blastingnews.com La Notte Europea dei Musei: curiosità e iniziativeLa Notte Europea dei Musei torna sabato 23 maggio con aperture straordinarie serali, ingressi gratuiti o a tariffa ridotta e iniziative speciali organizzate in tutta Europa. Per l'occasione, oltre a s ... itinerarinellarte.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit