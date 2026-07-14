Italia esame Giappone a Osaka | la VNL entra nella fase decisiva

L’Italia maschile torna in campo nella Volleyball Nations League 2026 per aprire la terza settimana della fase preliminare. Gli azzurri affronteranno il Giappone mercoledì 15 luglio, con inizio alle 12.20 italiane, nella Pool 9 di Osaka. Una sfida importante non solo per il valore dell’avversario, ma anche perché arriva in una fase in cui ogni risultato può pesare nella corsa verso le Finals. Il match sarà disponibile in streaming su VBTV e anche su DAZN. La partita contro il Giappone presenta diverse insidie. La Nazionale nipponica giocherà davanti al proprio pubblico e potrà contare su ritmo, difesa e velocità di gioco, caratteristiche che spesso mettono in difficoltà anche squadre fisicamente più strutturate. 🔗 Leggi su Sportface.it

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