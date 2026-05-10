Nuovo auditorium Nicola Calipari chiusa la fase delle offerte per la ricostruzione | si entra nella fase decisiva

Il 30 aprile si sono concluse le procedure di presentazione delle offerte per il bando di gara destinato alla ricostruzione del nuovo Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria. Ora si attende la fase successiva, che determinerà l’aggiudicazione dei lavori. La gara ha coinvolto diverse aziende e professionisti, tutti interessati a partecipare alla realizzazione del progetto.

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