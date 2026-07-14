Istituto Campana Luigi Giacco al posto di Foria che si è dimesso

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luigi Giacco è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana, sostituendo il dimissionario Foria. Il Comune aveva indicato tre rappresentanti su cinque componenti del consiglio.

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Il Comune aveva scelto i suoi tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell’ istituto Campana per l’istruzione permanente che ne conta cinque. La maggioranza aveva scelto Edoardo Cintioli, docente, e Sergio Foria, commercialista e assessore fidardense, per i due di sua competenza. Quest’ultimo però si è dimesso per le accuse sulla presunta incompatibilità di incarichi. E così Ieri sera in Consiglio, riconvocato per riproporre la nomina, la maggioranza ha avanzato e approvato il nome dell’onorevole Luigi Giacco, papabile anche per la presidenza, che ha già svolto il ruolo di presidente della Asso e consigliere comunale. Al momento del voto l’ opposizione è uscita dall’aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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