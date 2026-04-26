Graduatorie interne di istituto docenti 2026 | come fare a sapere se si è perdenti posto?

In queste settimane, le scuole stanno aggiornando le graduatorie interne di istituto per l’anno 2026, dopo aver gestito eventuali reclami da parte degli insegnanti. La rielaborazione riguarda la verifica dei posti disponibili e la posizione di ogni docente nella graduatoria. Per conoscere se si è perdenti posto o meno, gli insegnanti devono consultare le comunicazioni ufficiali delle scuole e verificare eventuali aggiornamenti sui portali dedicati.

Docenti perdenti posto 2026: in questi giorni le scuole stanno rielaborando le graduatorie interne di istituto a seguito degli eventuali reclami presentati dagli insegnanti. Successivamente si procederà con la pubblicazione degli elenchi graduati ufficiali e corretti, attraverso cui, in caso di contrazione di organico, si individueranno i docenti soprannumerari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Mobilità d’ufficio e graduatorie interne perdenti posto: cosa c'è da sapere Notizie correlate Graduatorie interne di istituto docenti: punteggio figli, continuità e preruolo. Cosa fareIn corso l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l'organico dell'anno scolastico 202627. Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilitàOgni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto 2026, come si determina il punteggio per le esigenze di famiglia e la documentazione da presentare; Graduatorie interne di Istituto 2026/2027, come si formulano e quando si devono pubblicare; Graduatorie interne di istituto 2026/2027: come si formulano, chi riguardano e quando vanno pubblicate; Percorsi di primavera: calendario e argomenti della formazione riservata ai soci ANP. Graduatorie interne di istituto docenti 2026: come fare a sapere se si è perdenti posto?Docenti perdenti posto 2026: in questi giorni le scuole stanno rielaborando le graduatorie interne di istituto a seguito degli eventuali reclami presentati dagli insegnanti. Successivamente si procede ... orizzontescuola.it Graduatorie interne di Istituto 2026/2027, come si formulano e quando si devono pubblicareÈ tempo di graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Un lavoro necessario per consentire ai docenti che dovessero essere individuati soprannumerari, la presentaz ... tecnicadellascuola.it "Al via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Graduatorie interne di istituto 2026, come si determina il punteggio per le esigenze di famiglia e la documentazione da presentare. https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-interne-di-istituto-2026-come-si-determina-il-punteggio-per-le-esigenze-di-famiglia-e - facebook.com facebook