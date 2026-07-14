Elyas Abu Safiya ha descritto come le forze israeliane abbiano usato torture che definisce “non viste nemmeno nei film horror” durante l’arresto del padre, il pediatra e neonatologo Hussam Abu Safiya, ex direttore di un ospedale nel nord di Gaza. La testimonianza è stata rilasciata durante una trasmissione televisiva, dove il figlio ha parlato con voce ferma ma carica di angoscia.

Elyas Abu Safiya parla con voce ferma ma carica di angoscia. Ospite di In Onda, su La7, racconta la drammatica situazione del padre, il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra e neonatologo, ex direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Da oltre 563 giorni il medico si trova in detenzione amministrativa israeliana senza alcuna accusa formale. Il figlio denuncia condizioni disumane che mettono a rischio la vita dell’uomo. “Mio padre è detenuto all’interno delle carceri israeliane da più di 563 giorni. 563 giorni di fame, di sete, di torture, di isolamento totale – afferma Elyas – Non poteva vedere il suo avvocato. Io non so nulla di mio padre, non so la sua situazione medica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Israele usa torture che non si vedono nemmeno nei film horror”. La testimonianza esclusiva del figlio del medico palestinese Abu Safiya a La7

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