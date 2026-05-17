L’arresto dei medici a Gaza fa parte del piano di pulizia etnica di Israele | il caso del dottor Abu Safiya

Un medico di Gaza è stato arrestato e detenuto da oltre 500 giorni in una struttura di detenzione, dove ha subito condizioni che hanno causato la perdita di 20 chili. Il suo caso è stato portato all’attenzione da un rappresentante di un’organizzazione per i diritti umani, che ha commentato le condizioni di detenzione e il tempo trascorso dall’arresto. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di detenzioni di medici e civili nella regione, con accuse di pratiche di tortura e di azioni legate a un piano di pulizia etnica.

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