L’arresto dei medici a Gaza fa parte del piano di pulizia etnica di Israele | il caso del dottor Abu Safiya
Un medico di Gaza è stato arrestato e detenuto da oltre 500 giorni in una struttura di detenzione, dove ha subito condizioni che hanno causato la perdita di 20 chili. Il suo caso è stato portato all’attenzione da un rappresentante di un’organizzazione per i diritti umani, che ha commentato le condizioni di detenzione e il tempo trascorso dall’arresto. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di detenzioni di medici e civili nella regione, con accuse di pratiche di tortura e di azioni legate a un piano di pulizia etnica.
A Fanpage.it parla il direttore del dipartimento per i detenuti di Physicians for Human Rights Israel: “Il dottor Abu Safiya è detenuto da oltre 500 giorni e ha perso 20 chili in una struttura di tortura. Insieme a lui altri 14 medici arrestati senza accusa né processo da Israele”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Il medico di Gaza in carcere in Israele senza processo: domani Hussam Abu Safiya rischia altri sei mesi di prigioneIl pediatra palestinese, arrestato a fine 2024 nell'ospedale Kamal Adwan, è detenuto da 16 mesi.
Leggi anche: Ordine Medici: “Ferma condanna per la detenzione illegale del dott. Hussam Abu Safiya”
Gaza, l'appello dei medici del Policlinico di Bari: Liberare il pediatra palestinese Hussam Abu SafiyaIl gruppo Sanitari per Gaza chiede interventi diplomatici urgenti per il direttore dell’ospedale Kamal Adwan detenuto in Israele e la tutela del personale sanitario nei conflitti Alcuni medici del ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il medico di Gaza in carcere in Israele senza processo: domani Hussam Abu Safiya rischia altri sei mesi di prigioneHussam Abu Safiya ha 52 anni, è un pediatra e neonatologo palestinese ma da 16 mesi è in carcere, senza processo, in Israele, dove domani un tribunale militare deciderà, per la terza volta, se ... tpi.it