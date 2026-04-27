Il medico di Gaza in carcere in Israele senza processo | domani Hussam Abu Safiya rischia altri sei mesi di prigione

Un pediatra e neonatologo palestinese di 52 anni si trova in carcere in Israele da 16 mesi senza aver avuto un processo. Domani un tribunale militare esaminerà nuovamente la richiesta di proroga della sua detenzione, che potrebbe durare altri sei mesi. È la terza volta che viene decisa una proroga, senza che siano stati portati avanti procedimenti giudiziari formali contro di lui.

Il pediatra palestinese, arrestato a fine 2024 nell'ospedale Kamal Adwan, è detenuto da 16 mesi. Il suo legale e le Nazioni Unite denunciano le condizioni disumane della sua detenzione e ne chiedono la liberazione Detenzione senza fine Il 27 dicembre 2024 l’allora direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, fu arrestato dalle forze armate israeliane (Idf) insieme ad altri membri del personale medico locale, dopo un assedio di oltre 20 giorni che portò alla chiusura della struttura sanitaria. Da allora, sebbene non sia accusato di aver commesso alcun reato e abbia sempre e solo operato in ambito civile, il medico palestinese si trova in carcere in base alla legge israeliana sui combattenti illegali.🔗 Leggi su Tpi.it

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