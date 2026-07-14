Isola dei Famosi esce tutto! E Selvaggia si infuria… Cosa è successo

Da thesocialpost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le riprese della finale dell’Isola dei Famosi nelle Filippine, sono stati fatti trapelare dettagli delle registrazioni, che potrebbero durare fino a quattro giorni. Selvaggia si è infuriata, accusando di aver saputo tutto in anticipo. La fase finale del programma sta per concludersi, mentre le registrazioni continuano nelle isole tropicali, con la produzione impegnata a mantenere il segreto fino alla messa in onda.

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La nuova edizione dell’ Isola dei Famosi è arrivata alla fase conclusiva. Nelle Filippine sono iniziate le registrazioni della finale, che potrebbero protrarsi per tre o quattro giorni. La proclamazione del vincitore è prevista tra il 16 e il 17 luglio, ma, per evitare fughe di notizie, la produzione avrebbe scelto di registrare più finali alternativi, così da mantenere il riserbo fino alla messa in onda. Nonostante queste precauzioni, il reality è stato caratterizzato fin dall’inizio da numerosi spoiler, spesso diffusi involontariamente dagli stessi concorrenti o dai loro familiari. La produzione richiama i naufraghi. Secondo quanto riferito da Fanpage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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