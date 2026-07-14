Durante le riprese della finale dell’Isola dei Famosi nelle Filippine, sono stati fatti trapelare dettagli delle registrazioni, che potrebbero durare fino a quattro giorni. Selvaggia si è infuriata, accusando di aver saputo tutto in anticipo. La fase finale del programma sta per concludersi, mentre le registrazioni continuano nelle isole tropicali, con la produzione impegnata a mantenere il segreto fino alla messa in onda.

La nuova edizione dell’ Isola dei Famosi è arrivata alla fase conclusiva. Nelle Filippine sono iniziate le registrazioni della finale, che potrebbero protrarsi per tre o quattro giorni. La proclamazione del vincitore è prevista tra il 16 e il 17 luglio, ma, per evitare fughe di notizie, la produzione avrebbe scelto di registrare più finali alternativi, così da mantenere il riserbo fino alla messa in onda. Nonostante queste precauzioni, il reality è stato caratterizzato fin dall’inizio da numerosi spoiler, spesso diffusi involontariamente dagli stessi concorrenti o dai loro familiari. La produzione richiama i naufraghi. Secondo quanto riferito da Fanpage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Isola dei Famosi.

© Thesocialpost.it - Isola dei Famosi, esce tutto! E Selvaggia si infuria… Cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIsola dei Famosi, svelato parte del cast di Selvaggia Lucarelli: che noia, sempre i soliti nomi!

Notizie e thread social correlati

“Traumatizzata, cosa è successo ai provini”. Isola dei famosi, rifilato un clamoroso no a Selvaggia Lucarelli: chi èDurante i provini per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, una partecipante si è mostrata traumatizzata e ha lasciato l’incontro.

Selvaggia Lucarelli al timone dell’Isola dei famosi: cosa pensa Alessia MarcuzziSelvaggia Lucarelli ha preso il posto di conduttrice dell’Isola dei Famosi, sostituendo la precedente conduttrice.

Temi più discussi: Belén Rodriguez esce allo scoperto, il nuovo amore è Gaetano Fidanzati: il personal trainer dei vip; Il grosso moralista con la faccia da poker e l'ambizione di provocare in ogni luogo; Mi ha dato una grande soddisfazione. La aspetto sveglia quando esce la sera. Se è fidanzata? No, è single. Blasi parla di Chanel Totti; Palinsesti Mediaset 2026/2027: cosa vedremo in autunno? Torna il Grande Fratello ma slitta l'Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi, valanga di spoiler sulla finale: Selvaggia Lucarelli tuona sui socialL’Isola dei Famosi finisce nel vortice degli spoiler: dalle presunte eliminazioni ai retroscena sui naufraghi, Selvaggia Lucarelli mette in dubbio le anticipazioni circolate online. notizie.it

Isola dei Famosi, spoiler: Denny Mendez esce dopo due giorni. Fuori anche Claudia Peroni e Audrey MartinL'attesa per vedere in televisione la nuova Isola dei Famosi è ancora lunga, almeno fino a settembre. Ma il settimanale Nuovo Tv ... msn.com