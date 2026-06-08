Selvaggia Lucarelli al timone dell’Isola dei famosi | cosa pensa Alessia Marcuzzi

Selvaggia Lucarelli ha preso il posto di conduttrice dell’Isola dei Famosi, sostituendo la precedente conduttrice. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Alessia Marcuzzi, ex conduttrice del programma, ha commentato la scelta senza entrare in dettagli. La trasmissione prosegue con Lucarelli al timone, mentre la produzione conferma la nuova conduzione.

La conduzione dell’Isola dei famosi è stata affidata a Selvaggia Lucarelli, cosa pensa Alessia Marcuzzi. Selvaggia Lucarelli si è già recata nelle Filippine per le registrazioni della nuova edizione dell’ Isola dei famosi che a quanto pare andrà in onda su Canale 5 a ottobre. Selvaggia Lucarelli a Verissimo (Screen Mediaset Infinity) I rumors le avevano già attribuito la conduzione del reality, una notizia che Mediaset ha ufficializzato nei giorni scorsi tramite un comunicato, al suo fianco come inviato ci sarà Alvin. In molti stanando la notizia, durante un’ospitata a Tv Talk ne ha parlato anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che in... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi novità e retroscena

Notizie e thread social correlati

Isola dei famosi, il pensiero di Alessia Marcuzzi su Selvaggia Lucarelli: “Curiosa di vederla come presentatrice”Alessia Marcuzzi ha commentato la scelta di Mediaset di affidare la conduzione dell’Isola dei Famosi a Selvaggia Lucarelli, definendola curiosa di...

Selvaggia Lucarelli in pole per la conduzione dell'Isola dei famosi, Chiofalo naufragoSelvaggia Lucarelli è in corsa per condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, secondo indiscrezioni.

Temi più discussi: Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al timone. E ci sono i primi concorrenti; Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle: chi prenderà il suo posto?; Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono L'Isola dei Famosi. Mediaset: Scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format; Ballando, caccia ai sostituti (di lusso) per Selvaggia Lucarelli: da Fagnani a D’Urso e Ventura, chi è in vantaggio.

Selvaggia Lucarelli al timone dell'Isola dei Famosi 2026: la nota ufficiale di Mediaset spiega le ragioni della scelta e conferma Alvin come inviato — x.com

Dopo l’addio si Selvaggia Lucarelli, ecco chi potrebbe essere il nuovo giudice di Ballando con le StelleDopo l’addio si Selvaggia Lucarelli, ecco chi potrebbe essere il nuovo giudice di Ballando con le Stelle ... novella2000.it

E’ ufficiale: Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi insieme ad Alvin, la 51enne per la prima volta al timone di uno showE’ ufficiale: Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi insieme ad Alvin, la 51enne per la prima volta al timone di uno show ... gossip.it