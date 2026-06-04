Traumatizzata cosa è successo ai provini Isola dei famosi rifilato un clamoroso no a Selvaggia Lucarelli | chi è

Notizia in breve

Durante i provini per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, una partecipante si è mostrata traumatizzata e ha lasciato l’incontro. Nel frattempo, è stato comunicato che Selvaggia Lucarelli non farà parte del cast, ricevendo un rifiuto ufficiale. La trasmissione sarà ambientata a Caramoan, nelle Filippine, e sono ancora sconosciuti i nomi dei possibili concorrenti che avrebbero dovuto partecipare.