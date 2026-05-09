Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz L’Iran nicchia sul piano Usa
Nello Stretto di Hormuz, le forze statunitensi hanno segnalato di aver fermato circa 70 navi, tra cui petroliere, con un totale di circa 13 miliardi di barili di petrolio. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate, con l’Iran che non ha commentato pubblicamente gli ultimi sviluppi. Le operazioni statunitensi si inseriscono in un contesto di scontri incrociati tra le parti coinvolte nella regione.
Scontri incrociati nello Stretto. La Marina americana: «Bloccate 70 navi con 13 miliardi di greggio». Trump avverte Teheran: «Attacchi più forti se non firma l’accordo di pace» Continua a restare alta la tensione a Hormuz. Ieri, Centcom ha confermato di aver colpito due petroliere iraniane vuote che stavano tentando di forzare il blocco imposto da Washington alla Repubblica islamica. «Attualmente, le forze statunitensi stanno impedendo a oltre 70 petroliere di entrare o uscire dai porti iraniani. Queste navi commerciali hanno la capacità di trasportare oltre 166 milioni di barili di petrolio iraniano, per un valore stimato di oltre 13 miliardi di dollari», ha inoltre dichiarato, sempre ieri, Centcom.🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
Guerra, Iran riapre Hormuz fino alla fine della tregua. Dagli Usa: “Piano da 20 miliardi in cambio dello stop all’uranio di Teheran”La crisi in Medio Oriente resta al centro dello scenario internazionale, tra segnali di apertura e nuove tensioni.
Guerra Iran-Usa news, petroliere attraversano Hormuz. Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare”Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz. L’Iran nicchia sul piano Usa; Navi colpite nello Stretto: sì, no, forse. Tra Iran e Usa è guerra di propaganda; Hormuz, ancora scontri. Colpite due petroliere; Colpite due navi iraniane. Teheran: Avventurismo Usa.
Petroliere colpite dagli attacchi nel Golfo: i relitti al largo di BassoraImmagini riprese dalla costa del porto di Bassora, nel sud dell’Iraq, mostrano petroliere danneggiate dopo gli attacchi nelle acque irachene del Golfo. Nel video si vedono relitti parzialmente ... rainews.it
Colpite altre due petroliere e un cargo nel Golfo, stop del petrolio irachenoROMA - I porti petroliferi iracheni hanno completamente interrotto le operazioni a seguito degli attacchi iraniani a due petroliere nelle sue acque durante la notte, alle quasli si aggiunge un attacco ... ansa.it
DARRYN PETERSON DI KANSAS, ACCUSA: TROPPO USO DI CREATINA NEGLI STATES "Il dosaggio elevato di creatina mi ha portato a problemi di crampi forti. Sono arrivato nella sala di allenamento e ho iniziato a implorarli di chiamare il 911. Stavano c facebook
Kisne kaha ye dono boodhe ho rahe hai Nayee peedhi states control karegi. x.com