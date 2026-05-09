Altre petroliere colpite dagli States a Hormuz L’Iran nicchia sul piano Usa

Nello Stretto di Hormuz, le forze statunitensi hanno segnalato di aver fermato circa 70 navi, tra cui petroliere, con un totale di circa 13 miliardi di barili di petrolio. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate, con l’Iran che non ha commentato pubblicamente gli ultimi sviluppi. Le operazioni statunitensi si inseriscono in un contesto di scontri incrociati tra le parti coinvolte nella regione.

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