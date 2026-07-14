Donald Trump ha affermato che un eventuale nuovo conflitto in Iran sarebbe rapido e che i Paesi del Golfo dovrebbero rimborsare gli Stati Uniti per la loro protezione. Ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno sostenendo economicamente una regione molto ricca e che stanno spendendo risorse per la sicurezza. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensioni crescenti nella regione, senza specificare dettagli su eventuali azioni militari in programma.

Donald Trump vuole farsi rimborsare dai Paesi del Golfo per la guerra in Iran che sta conducendo. “Stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo. Stiamo spendendo soldi. E quindi, quello che abbiamo fatto è che saremo rimborsati” dai Paesi del Golfo “per la protezione”, ha detto il presidente Usa lunedì sera parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Il capo della Casa Bianca ha detto anche che la ripresa del conflitto con l’Iran “sarà molto veloce” e che ritiene un accordo ancora possibile. Gli iraniani, ha proseguito Trump, “hanno rotto l’accordo, hanno scoperto che c’era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump: "Nuovo conflitto sarà veloce, ci faremo rimborsare dai Paesi del Golfo"

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Iran, Trump: guerra fino a quando sarà necessario - 1mattina News 03/03/2026

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