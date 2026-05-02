Durante una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran, suggerendo che potrebbe essere meglio non negoziare. Da parte iraniana, si è risposto annunciando la disponibilità a un nuovo conflitto. Contestualmente, fonti militari hanno riferito che una portaerei di ritorno dal Golfo potrebbe essere immediatamente impiegata in caso di escalation.

Roma, 2 maggio 2026 - Donald Trump scatenato a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon, dopo aver frenato sulla pace proposta dall’Iran (“Non può avere il nucleare”, assicurando che avrebbe ‘finito il lavoro’, e ‘punito’ gli alleati europei con il 25% di dazi sulle auto (E il prossimo anno ritirerà 5.000 marine dalla Germania), se l’è presa con Cuba, affermando che prenderà il controllo dell’isola appena finito con Teheran. “Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha affermato un po’ scherzando, un po' serio nel corso del Forum Club. Aggiungendo che gli Stati Uniti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump scatenato: “Forse è meglio non raggiungere alcun accordo”. Teheran: “Pronti a un nuovo conflitto”. Poi c’è Cuba: “Una portaerei di ritorno dal Golfo la prenderebbe subito”

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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