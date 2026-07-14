Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l’Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l’inizio. “Li colpiremo duramente oggi e domani”, ha avvertito il commander-in-chief poco prima dell’annuncio ufficiale del Comando centrale americano che alle 22.45 di lunedì ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un’intervista con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt il presidente americano ha sminuito il memorandum d’intesa siglato con Teheran definendolo un “test che gli iraniani hanno fallito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, terza notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: 1 morto e 8 feriti

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IRAN, terza notte di attacchi USA. Teheran attacca due petroliere. TRUMP: colpiremo sito nucleare

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