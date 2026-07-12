Iran Teheran colpisce nave cargo Arriva la risposta Usa con raid nella notte | chiuso Hormuz

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nave cargo è stata colpita a Teheran, secondo fonti ufficiali. Nella notte, gli Stati Uniti hanno risposto con raid aerei nella stessa regione. Il porto di Hormuz è stato chiuso temporaneamente. La tensione tra i due paesi si intensifica, con Teheran che ha lanciato missili e droni contro vari Paesi del Golfo. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime o sui danni.

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La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran subisce un nuovo duro colpo. Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi Paesi del Golfo in risposta a una nuova ondata di raid americani, effettuati dopo l'attacco iraniano contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, costretta a essere abbandonata dall'equipaggio mentre era in fiamme. La nuova escalation si accompagna all'annuncio iraniano di una rinnovata chiusura dello Stretto di Hormuz, aggravando ulteriormente la crisi tra i due nemici, che negli ultimi giorni hanno continuato a scambiarsi minacce di vendetta e di distruzione totale nonostante il cessate il fuoco teoricamente ancora in vigore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Iran strikes cargo ship in Strait of Hormuz

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