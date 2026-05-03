Teheran ha presentato una proposta in 14 punti che stabilisce un mese di tempo per negoziare un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di porre fine al blocco statunitense e ai conflitti in Iran e Libano. Intanto, il presidente statunitense ha dichiarato che è possibile che vengano ripresi gli attacchi contro l’Iran. In parallelo, una petroliera è riuscita a sfuggire a un blocco imposto dagli Stati Uniti.

La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. Trump, esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino sia accettabile "Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. "Ma non riesco a immaginare sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni", ha messo in evidenza il tycoon.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Possibile che riprendano gli attacchi all'Iran", Teheran propone un accordo in 14 punti. Petroliera sfugge al blocco Usa

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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