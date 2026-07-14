Iran | Pasdaran ' colpita base Usa in Giordania'

Una base aerea statunitense in Giordania è stata raggiunta da missili balistici iraniani, secondo un comunicato del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche pubblicato da Fars News. L’attacco è stato annunciato senza dettagli sulle eventuali vittime o danni. Il comunicato invita i cittadini giordani a smantellare le basi americane nel paese.

Amman, 14 lug. (Adnkronos) - Una base aerea statunitense in Giordania è stata colpita da missili balistici iraniani. Lo ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato pubblicato da Fars News, invitando il popolo giordano a smantellare le basi americane presenti nel Paese. "Sapete benissimo che non solo non nutriamo alcuna inimicizia nei confronti del vostro Paese, ma che vi amiamo, voi, popolo nobile, che comprendete il dolore e l'oppressione del popolo palestinese più di qualsiasi altra nazione", si legge nella dichiarazione. In precedenza, Amman aveva riferito di aver intercettato e abbattuto quattro missili entrati nel suo spazio aereo dal territorio iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Guerra Iran, Pasdaran:«Colpita e distrutta base aerea Usa».

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