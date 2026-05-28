Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran, colpendo l’area di Bandar Abbas. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro una base militare americana. I due eventi sono avvenuti in rapida successione, senza dettagli sui danni o vittime. La situazione si è intensificata con azioni militari da entrambe le parti in un breve lasso di tempo.

Le forze armate statunitensi hanno condotto nuovi attacchi contro una struttura militare iraniana e abbattuto quattro droni d’attacco iraniani. Lo riferiscono funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato. I quattro droni di Teheran, secondo quanto riferito, rappresentavano una minaccia nello Stretto di Hormuz, mentre la struttura militare colpita è una stazione di controllo a Bandar Abbas da cui stava per essere lanciato un quinto drone. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato che l’Iran stava “negoziando con le ultime forze a disposizione”. I Pasdaran hanno annunciato oggi di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa riprendono gli attacchi in Iran: colpita Bandar Abbas. Rappresaglia dei Pasdaran contro una base americana

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Gli STATI UNITI diffondono il video degli attacchi ALL'IRAN: missili e caccia in azione

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