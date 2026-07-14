Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele risponderà con molta più forza rispetto al passato in caso di attacchi dall’Iran. Netanyahu ha rivolto l’avvertimento senza specificare date o modalità di eventuali azioni future. La dichiarazione arriva dopo tensioni crescenti tra i due paesi. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle possibili risposte è stata fornita.

Gerusalemme, 14 lug. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvisato l'Iran che Israele risponderà in modo "molto più forte" di quanto avvenuto in passato in caso di un attacco sul suo territorio. "Siamo preparati a ogni scenario", ha dichiarato Netanyahu in una conferenza stampa nella città di Dimona, nel Negev. "Ho un messaggio per i leader iraniani: non contate sulla calma se ci attaccate", ha continuato. "Non aspettatevi che si ripeta quanto accaduto in passato, perché non ci sarà una ripetizione. La risposta precedente è stata abbastanza forte, ma qualsiasi ulteriore tentativo di danneggiarci incontrerà una... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Iran, Netanyahu: Israele risponderà ad attacchi con molta più forza

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