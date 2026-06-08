Israele ha risposto ai raid di Teheran con nuovi attacchi, ignorando l’appello della Casa Bianca. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha chiamato il primo ministro israeliano. La situazione si sviluppa con azioni militari incrociate tra i due paesi, mentre le comunicazioni tra le parti continuano senza interruzioni.

Israele ignora l’appello della Casa Bianca e risponde ai raid di Teheran con nuovi attacchi. Trump chiama Netanyahu. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Israele-Iran, ripartono gli attacchi incrociati. Trump chiama Netanyahu

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