Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran che risponde | Hormuz non riaprirà per colpa loro Colpite diverse petroliere

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, negli scontri tra Iran e Stati Uniti, sono state colpite diverse petroliere nel Golfo Persico. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno effettuato un terzo attacco contro obiettivi a Teheran, secondo quanto annunciato dall'amministrazione statunitense. La risposta iraniana è stata dura, con una dichiarazione che attribuisce la responsabilità del mancato riapertura dello stretto di Hormuz agli attacchi americani. La situazione rimane tesa, con escalation di azioni militari nella regione.

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