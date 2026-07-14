Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran che risponde | Hormuz non riaprirà per colpa loro Colpite diverse petroliere

Notizia in breve

Oggi, negli scontri tra Iran e Stati Uniti, sono state colpite diverse petroliere nel Golfo Persico. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno effettuato un terzo attacco contro obiettivi a Teheran, secondo quanto annunciato dall'amministrazione statunitense. La risposta iraniana è stata dura, con una dichiarazione che attribuisce la responsabilità del mancato riapertura dello stretto di Hormuz agli attacchi americani. La situazione rimane tesa, con escalation di azioni militari nella regione.