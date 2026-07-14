Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran che risponde | Hormuz non riaprirà per colpa loro Colpite diverse petroliere
Oggi, negli scontri tra Iran e Stati Uniti, sono state colpite diverse petroliere nel Golfo Persico. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno effettuato un terzo attacco contro obiettivi a Teheran, secondo quanto annunciato dall'amministrazione statunitense. La risposta iraniana è stata dura, con una dichiarazione che attribuisce la responsabilità del mancato riapertura dello stretto di Hormuz agli attacchi americani. La situazione rimane tesa, con escalation di azioni militari nella regione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi martedì 14 agosto: terzo attacco USA contro Teheran, Trump annuncia nella notte: "Li stiamo colpendo duramente". Rappresaglia iraniana contro basi USA in Bahrain e petroliere a Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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