Iran la guerra in diretta | USA attaccano Teheran che risponde | Hormuz non riaprirà per colpa delle loro aggressioni Raid su navi Emirati

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro obiettivi a Teheran, con Teheran che ha risposto dichiarando che lo stretto di Hormuz non riaprirà a causa delle aggressioni statunitensi. Sono stati segnalati anche raid su navi di proprietà di compagnie degli Emirati Arabi. Si tratta del terzo attacco statunitense contro l’Iran in pochi giorni. Nella notte, un portavoce dell’amministrazione ha affermato che gli Stati Uniti stanno colpendo duramente.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi martedì 14 agosto: terzo attacco USA contro Teheran, Trump annuncia nella notte: "Li stiamo colpendo duramente". Rappresaglia iraniana contro basi USA in Bahrain e petroliere a Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran: prove di guerra Usa-Cina. La diretta con Alessandro Orsini

Notizie e thread social correlati

Missili iraniani contro due navi, Teheran: «Chiuso lo Stretto di Hormuz». Nuovi raid Usa. Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar – La direttaMissili iraniani hanno colpito due navi nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo fino a nuovo avviso.

Torna la guerra su Hormuz: «Traffico navi quasi paralizzato», petrolio in rialzo. Nuovi attacchi Usa, Teheran risponde con droni e missili – La direttaPer due notti consecutive, le forze statunitensi hanno condotto bombardamenti nello Stretto di Hormuz, colpendo circa ottanta obiettivi iraniani, tra...

Temi più discussi: Ma chi vuole (davvero) che si torni alla guerra in Iran?; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Bremmer: Trump non vuole più saperne della guerra in Iran. Una via d'uscita? Compensazioni se Teheran molla la presa su Hormuz; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran.

Gli USA sono di nuovo formalmente in guerra con l’Iran. Attacchi più intensi in vista contro la Repubblica islamica? x.com

L'Iran ha vinto la guerra ma potrebbe perdere la pace: Teheran è pronta a esagerare. reddit

Iran, la guerra in diretta: USA attaccano Teheran, che risponde: Hormuz non riaprirà per colpa delle loro aggressioni. Raid su navi EmiratiLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi martedì 14 agosto: nuovo attacco USA contro Teheran, Trump annuncia nella notte: Li ... fanpage.it

Iran, Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra: avviato terzo attacco consecutivo. Colpiremo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Blocco navale a HormuzDiscuteremo del Medio Oriente, abbiamo anche il pranzo con i partner del Golfo riguardo alla sicurezza della regione del Golfo. L'intesa c'e, ma non sta reggendo, e stiamo discutendo su cosa possiamo ... ilmessaggero.it