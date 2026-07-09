Torna la guerra su Hormuz | Traffico navi quasi paralizzato petrolio in rialzo Nuovi attacchi Usa Teheran risponde con droni e missili – La diretta

Per due notti consecutive, le forze statunitensi hanno condotto bombardamenti nello Stretto di Hormuz, colpendo circa ottanta obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, reti di comando e oltre 60 imbarcazioni militari. La rappresaglia è stata una risposta agli attacchi contro tre navi mercantili, attribuiti all’Iran. La situazione ha causato un quasi blocco del traffico navale nell’area e un aumento del prezzo del petrolio.

Per la seconda notte consecutiva le forze Usa hanno bombardato obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz. Già nella notte precedente, il Pentagono aveva colpito circa ottanta bersagli, tra sistemi di difesa aerea, reti di comando e oltre 60 imbarcazioni dei pasdaran, come reazione agli assalti contro tre navi mercantili attribuiti a Teheran. La ritorsione iraniana avrebbe centrato 85 installazioni Usa tra Bahrein e Kuwait, con l’abbattimento di un drone MQ-9; uccisi almeno otto soldati iraniani, mentre il Comando centrale Usa sostiene che i lanci di Teheran siano stati intercettati o innocui. E il copione nell’ultima notte non è cambiato. Altre esplosioni sono state sentite nelle località iraniane di Bandar Abbas e Sirik. 🔗 Leggi su Open.online

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Hormuz Island Iran | Strait Of Hormuz Back In Focus Amid US-Iran Confrontation

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