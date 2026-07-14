Nella notte, due petroliere emiratine sono state colpite nel Golfo. Il governo iraniano ha confermato l’attacco, senza fornire dettagli sulle responsabilità. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo attacco in serata, dichiarando che colpirà tutte le capacità iraniane nello Stretto di Hormuz. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o conferme sui piani militari.

Notte di scontri nel Golfo: l'Iran ha colpito due petroliere emiratine. Trump ha annunciato un nuovo attacco in serata: "Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz" Il conflitto traStati Uniti e Iranè ormai ufficialmente riaperto e gli attacchi missilistici sono all’ordine del giorno. In una nota ilMinistero della Difesa degli Emirati Arabi Unitiha annunciato che: “Le petroliere nazionali Mombasa e al-Bahiyah sono state colpite dadue missili da crociera iranianimentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale delloStretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman“. Il raid ha provocato lamorte di un membro dell’equipaggioindiano a bordo di una delle due petroliere e il ferimento di altri8, 4 dei quali in modo grave. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, attacco di Teheran su navi degli Emirati, Trump: ‘Stasera un attacco molto importante’

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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