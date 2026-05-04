Trump | L’Iran sarà spazzato via se attacca le navi Usa Emirati Arabi Uniti | Su noi missili in arrivo da Teheran – La diretta

Dopo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense che ha minacciato l’Iran in caso di attacco alle navi americane, una petroliera è stata colpita da proiettili sconosciuti nello Stretto di Hormuz. Contestualmente, gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato l’arrivo di missili provenienti da Teheran. La situazione si è rapidamente evoluta nel Golfo, con le tensioni tra Stati Uniti, Iran e i Paesi della regione che continuano a crescere.

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in??sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.🔗 Leggi su Open.online

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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