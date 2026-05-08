Guerra in Iran Teheran accusa gli Usa | Violata la tregua Emirati sotto attacco Trump minaccia nuovi raid

La tregua in Iran è considerata vulnerabile, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di averla violata. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato possibili nuovi attacchi militari. Lo stretto di Hormuz si conferma come area critica, con tensioni che aumentano e rischi di escalation nella regione.

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