Guerra in Iran Teheran accusa gli Usa | Violata la tregua Emirati sotto attacco Trump minaccia nuovi raid
La tregua in Iran è considerata vulnerabile, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di averla violata. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato possibili nuovi attacchi militari. Lo stretto di Hormuz si conferma come area critica, con tensioni che aumentano e rischi di escalation nella regione.
La tregua in Iran entra nella sua fase più fragile, mentre lo Stretto di Hormuz torna a essere il punto più sensibile della crisi. Gli Stati Uniti dichiarano di aver condotto “attacchi difensivi” dopo che, secondo il Centcom, tre cacciatorpediniere americane sarebbero finite sotto il lancio di missili, droni e piccole imbarcazioni da parte delle forze iraniane durante il transito nel canale. Teheran respinge la lettura americana e accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco, annunciando una risposta. Il quadro, già appeso a una tregua precaria, si complica così nel momento in cui si attende ancora la posizione iraniana sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran
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