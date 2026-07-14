Teheran colpisce due petroliere degli Emirati a Hormuz un morto Nuovi raid Usa sull' Iran

Due petroliere degli Emirati sono state colpite a Hormuz, causando un morto. L'attacco si è verificato nel Golfo di Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Nelle stesse ore, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid in Iran. Il presidente americano ha annunciato al Congresso la ripresa delle azioni militari contro l’Iran, dichiarando che verranno colpite tutte le capacità legate a Hormuz e che verrà preso di mira anche l’impianto nucleare di Pickaxe Mountain.

Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: "Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz" e presto anche "l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain". Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello Stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture Usa in Bahrein. Trump, 'attaccheremo tutte le capacità dell'Iran nello stretto di Hormuz' Il nuovo conflitto contro l'Iran "sarà molto veloce". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. "Attacchiamo stanotte e colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran

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