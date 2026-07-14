Chi pensa di aspettare settembre per acquistare il nuovo iPhone 18 Pro Max farebbe bene a mettere via qualche euro in più. Non si tratta di un’indiscrezione buttata lì da un leaker qualunque, ma di un’analisi economica firmata Counterpoint Research, una delle società di ricerca più citate quando si parla di supply chain degli smartphone. Il dato che sta circolando negli ultimi giorni è netto: il costo dei componenti dell’ iPhone 18 Pro Max potrebbe salire di quasi 300 dollari rispetto al modello attuale. E quando il bill of materials si muove così tanto, prima o poi il prezzo al pubblico se ne accorge. Prima di lasciarsi prendere dal panico,... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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© Pantareinews.com - iPhone 18 Pro Max potrebbe costare molto di più: le componenti aumentano fino a 300 dollari

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