La prossima versione dell’iPhone 18 Pro Max sarà più spesso rispetto ai modelli precedenti. Apple ha annunciato un aggiornamento nel design, con modifiche che influiranno sia sull’aspetto che sulla struttura del dispositivo. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle dimensioni e sulle ragioni di questa variazione. La presentazione ufficiale del nuovo modello è prevista nei prossimi mesi.

La prossima generazione dei top di gamma Apple si prepara a introdurre un cambiamento estetico e funzionale che non passerà inosservato. Secondo le anticipazioni, il nuovo iPhone 18 Pro Max sarà leggermente più spesso rispetto al modello precedente. Una scelta che può sembrare controcorrente, ma che risponde a esigenze molto precise legate a prestazioni e autonomia. Il cambiamento riguarda soprattutto la struttura interna del dispositivo. Apple avrebbe deciso di aumentare lo spessore per ottenere più spazio disponibile all’interno del telaio. Questo permetterebbe di migliorare due aspetti fondamentali: batteria e fotocamere. Uno dei principali obiettivi del nuovo design è l’aumento della capacità energetica.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone 18 Pro Max sarà più spesso: cosa cambia nel nuovo design Apple

iPhone 18 Pro Max - NEW DESIGN!

Notizie correlate

Leggi anche: iPhone 18 Pro Max: la batteria sarà la più grande di sempre. Per Apple

Leggi anche: iPhone 18 Pro Max: più spesso, più potente e con apertura variabile

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: iPhone 18 Pro Max può cambiare più del previsto, ecco le prime immagini reali; Apple, iPhone 18 Pro e Pro Max: nuovi leak svelano i prossimi colori?; Aspettiamoci cambiamenti importanti per iPhone 18 e iPhone 18 Pro; iPhone 18 Pro e Fold, ecco quali saranno i colori: addio all'arancione.

iPhone 18 Pro Max sarà più spesso, ma per un ottimo motivoApple punta su batterie più capienti e fotocamere avanzate con i nuovi top di gamma, leggermente più spessi e con Dynamic Island ridotta. tech.everyeye.it

iPhone 18 Pro, Pro Max e Ultra pieghevole: i dummy svelano design e dimensioniPer i modelli Pro, Apple sembra aver scelto la continuità estetica. Il design generale resta molto simile alla generazione precedente, ma emergono differenze nelle dimensioni del comparto fotografico. cellulare-magazine.it

Vivo X500 Pro Max: fotocamere da vero top, nei primi leak x.com

Da BancoPhone sono tornati gli iPhone 15 Pro Max! Con la scorsa promo sono andati a ruba… e per questo abbiamo deciso di rilanciare con una SUPER PROMO -10% su tutti gli iPhone 15 Pro Max Se li avevi persi… questa è la tua seconda occasion facebook