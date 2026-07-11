L’analista Daniel Ahmad di Niko Partners ha stimato che il prezzo della PlayStation 6 potrebbe arrivare fino a 1000 dollari. La previsione ha suscitato attenzione nel settore dei videogiochi, senza però indicare una data di uscita precisa. La cifra si basa su ipotesi riguardanti le tecnologie e le componenti che Sony potrebbe integrare nel nuovo modello. Al momento, non sono stati rivelati dettagli ufficiali sul prezzo o sulle caratteristiche della console.

PS6 potrebbe costare fino a 1000 dollari. È questa la previsione che sta facendo discutere il settore, avanzata dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners. Secondo l’esperto, il possibile prezzo della prossima console Sony non è un’ipotesi isolata, ma la conseguenza di una trasformazione molto più ampia del mercato. Ed è proprio in quest’ottica che va letta anche la decisione dell’azienda giapponese di abbandonare progressivamente i giochi su disco: una strategia pensata per aumentare i ricavi e sostenere una generazione di hardware destinata a costare molto più delle precedenti. Ahmad ha pubblicato un post dettagliato che affronta la questione da una prospettiva puramente analitica, basandosi su dati concreti e tendenze di mercato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS6 potrebbe costare fino a 1000 dollari: un analista spiega perché Sony punta tutto sul digitale

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PS6 Component Cost Up To $960, And Sony Says They Won't Absorb The Price Hikes

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