Sabato sera, un uomo iracheno è stato preso a calci e pugni sul lungomare di San Benedetto. La polizia ha raccolto testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli agenti stanno completando le verifiche e si preparano a consegnare una relazione alla Procura. L’indagine riguarda le responsabilità per le lesioni e la dinamica dell’aggressione. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

San Benedetto (Ascoli), 13 luglio 2026 – La polizia è quasi pronta per fare una relazione alla Procura di quanto accaduto sabato sera a San Benedetto, sul lungomare della Riviera ascolana. Il 38enne imprenditore e atleta di lotta greco-romana Giuseppe Barboni ha buttato a terra e picchiato in strada un senzatetto iracheno che stava creando problemi alle auto in circolazione poiché stava bloccando il traffico. Il confronto acceso in strada e poi la violenza: il video diventa virale, ma non c’è ancora la denuncia. Dopo un lungo confronto con toni piuttosto accesi, è scattata la violenza. Il fatto è stato piuttosto eclatante soprattutto perché Barboni è iscritto al partito Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa rischia Giuseppe Barboni e a che punto sono le indagini sull’iracheno picchiato

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