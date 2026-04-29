Durante una recente puntata de La Zanzara, Davide Lacerenza ha parlato della sua relazione con una donna molto più giovane, affermando di avere 60 anni e di sentirsi ancora energico come un ventenne. L'intervista è stata condotta da Cruciani, con cui Lacerenza ha discusso apertamente di aspetti personali della sua vita sentimentale e sessuale. La conversazione si è concentrata sui dettagli della relazione, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Ospite di Cruciani a La Zanzara, Davide Lacerenza ha risposto ad alcune domande sulla sua nuova giovanissima fidanzata che lo aveva accompagnato in studio Intervistato da Giuseppe Cruciani a la Zanzara, Davide Lacerenza ha risposto senza filtri alle domande sulla sua nuova giovanissima fidanz.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Zanzara, Davide Lacerenza sul sesso con la nuova fidanzata: "Io ho 60 anni, lei 19, ma io spingo come un ventenne" - VIDEO

Davide Lacerenza mette sotto in palestra anche la sua bimba e insieme spingono come cavalli

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