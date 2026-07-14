Intervista a Roberto Carnevale | Olistic coach e attore comico
Un uomo ha raccontato di aver iniziato a praticare la meditazione Kundalini di Osho dopo aver ricevuto un invito da un collega durante gli studi teatrali. Ha spiegato che l’esperienza è iniziata con una prova gratuita, senza specificare l’anno o altri dettagli. La conversazione si è svolta in un’intervista condotta da un giornalista, con l’obiettivo di approfondire il percorso personale dell’intervistato.
a cura di Davide Zardi. Come hai conosciuto la meditazione Kundalini di Osho? E in che anno?. “Stavo studiando teatro, un mio collega mi disse guarda io faccio meditazione se vuoi venire, fai una prova gratuita. Da quel preciso momento è iniziato tutto”. Cosa ti ha colpito subito della meditazione?. “La libertà di scelta, è una meditazione che dipende completamente da te”. Quando hai praticato per la prima volta la Kundalini cosa hai provato?. “Un benessere psico-fisico, anche se non conoscevo ancora il suo reale potere”. Che benefici hai avuto interiori e fisici?. “Può accadere subito, dopo un mese e anche dopo un anno. Dipende da te personalmente, sopratutto quello che tu credi in te stesso, nelle tue credenze”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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