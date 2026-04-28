L’attore palermitano Roberto Pepoli nel cast del film internazionale Renacer
Il cinema siciliano torna a brillare sul palcoscenico internazionale. L’attore palermitano Roberto Pepoli è parte della produzione di "Renacer" (Rinascere), l’atteso progetto cinematografico diretto dal rinomato regista messicano Gustavo Loza. A Pepoli è stato affidato un piccolo ma significativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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